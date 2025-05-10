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Barbaros Şansal yine gözaltına alındı

Barbaros Şansal yine gözaltına alındı
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İstanbul Havalimanı'nda gözaltıan alınan modacı Barbaros Şansal, serbest bırakıldığını duyurdu.

Modacı Barbaros Şansal,  sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Şansal, "İstanbul Havalimanı transitte gözaltı!" paylaşımını yaptı.

Şansal, gözaltına alınmadan bir saat önce THY'nin uçağını içinden fotoğraf paylaşmıştı.

Şansal, yeni paylaşımında serbest bırakıldığını açıkladı. Şansal, "İzmir'den muhbir vatandaş. 3. kez mükerrer dosya, daha önce 2 beraat var. Konu glu glu glup.Neyse... Serbestim. Bir sonraki uçuş beni bekler Keep" dedi.

Ünlü modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu.

KASIM AYINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Şansal, 2024'ün kasım ayında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Modacı hakkında İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan arama kararı bulunduğu tespit edilmişti. İfadesi alınan Barbaros Şansal ardından serbest bırakılmıştı. 

BARBAROS ŞANSAL KİMDİR?

Barbaros Şansal 1959 yılında Türkiye'nin başkenti Ankara'da Sungur Tekin Şansal ve Güner Eczacıbaşı'nın çocuğu olarak doğdu. Şişli Özel Dost İlkokulu, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İlkokulu, Site Koleji, İstanbul Alman Lisesi, İzmir Fatih Koleji, İstanbul Vefa Lisesi, İstanbul Maltepe Lisesi, İstanbul Fenerbahçe Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi'nde eğitim görmüş, eğitimini Londra'da tamamlamıştır. Modacı kişiliğinin yanında LGBT hakları savunuculuğu ve savaş karşıtı kişiliğiyle bilinir.

"Toplu İğne" ve Skytürk'te "Çengel İğne" isimli programları yaptı. 3. Sınıf Hamur Kağıda Matbaa Mürekkebi Hayatlar isimli bir kitap yazdı. Ayrıca Matthew Frederick ve Alfredo Cabrera adlı yazarların yazdığı Moda Okulunda Öğrendiğim 101 Şey isimli kitabı Türkçeye çevirip yayınladı. Marmara Üniversitesi ve Ankara Başkent Üniversitesinde moda tarihi dersleri verdi.

Eylül 2020 tarihinde, Barbaros Şansal ve Yıldırım Mayruk, İstanbul'da gerçekleştirilen tiyatral sunumlu jübileyle meslek hayatlarına veda etti. 26 Ekim 2020 tarihinde Barbaros Şansal, Yıldırım Mayruk ile beraber Türkiye'de faaliyetlerini sona erdirdiğini duyurdu.

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Etiketler barbaros şansal gözaltı havalimanı
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