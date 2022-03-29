Benzerliğin bu kadarı... Pınar Altuğ kardeşi ve babasını paylaştı

Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabından babası ve erkek kardeşini paylaştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla ve kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplarla sık sık gündeme geliyor.

En son mini etek giydiği için kendisini eleştiren takipçisine verdiği cevapla magazin gündeminde yer alan Altuğ, bu defa babasının ve erkek kardeşinin doğum gününü kutlamak için yaptığı paylaşımla gündemde!

Babasının ve erkek kardeşinin fotoğrafını paylaşan Altuğ, "Canım Babam ve canım kardeşim. İyi ki doğmuşsunuz,iyi ki ailem olmuşsunuz" notunu düştü.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Pınar Altuğ'a, kardeşiyle olan benzerliğiyle ilgili 'Benzerliğin bu kadarına pes' şeklinde yorum yapılması dikkatlerden kaçmadı.