Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic şarkıcı Zeynep Bastik'in yayınına katılıp...

Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı 31 yaşındaki Boşnak futbolcu Miralem Pjanic, Zeynep Bastik'in yayınına katıldı.

Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, dakikalarla yarışarak Barcelona forması giyen Miralem Pjanic’i kiralık olarak kadrosuna kattı. 31 yaşındaki Boşnak futbolcu dün akşam saatlerinde İstanbul’a indi.

Türk kültürüne yakınlığı dikkat çeken, Miralem Pjanic'in ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile yaşadığı diyalog hafızalardaki yerini aldı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmuştu

Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral ile dostluk kuran 31 yaşındaki yıldız, geçen sezon sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmuştu.

Zeynep Bastık'ın yayınına katıldı

Koronavirüs sebebiyle yapılan evde kalma çağrılarına destek veren sanatçılarımız, sosyal medya hesaplarından açtıkları canlı yayınlarla insanları evlerinde motive tutmaya çalışıyor. Bu amaçla canlı yayın açan ve takipçilerine şarkılar söyleyen Zeynep Bastık'ın yayınına Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic katıldı.

"Bu hikayede yanan ben oldum"

Yayına girerken "Selamun Aleyküm" mesajı yazan Pjanic, sonrasında ise "Bu hikayede yanan ben oldum" diyerek herkesi şaşırttı.

"HACKLENMİŞTİR, ENGELLEDİ BENİ"

Sosyal medyada bir anda büyük ilgi gören bu yorumların ardından Bastık yıldız futbolcunun hesabının hacklenebilmiş olabileceğini söyledi.

Bastık, "Allah'ın selamıyla girmiş ama sonradan damara bağlamış. Bence dün hacklenmiştir, engellemiş beni" ifadelerini kullandı.