Bikinisiyle hamburger yerken yakalandı

Moda dünyasında büyük bedenin sözcülerinden biri olan model Iskra Lawrence hamburgerli paylaşımı olay oldu.

Sıfır beden çılgınlığının yaşandığı moda dünyasında kendini kabul ettiren 40 beden model Iskra Lawrence kimseyi umursamıyor.



Büyük beden modeller arasında en çok bilinen isimlerden olan Iskra Lawrence yine paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Sıfır beden çılgınlığının yaşandığı moda dünyasında kendini kabul ettiren 40 beden model Iskra Lawrence kimseyi umursamıyor.



Büyük beden modeller arasında en çok bilinen isimlerden olan Iskra Lawrence yine paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.



28 yaşındaki Lawrence, bir otomobilin arka koltuğunda bikinisiyle hamburger yerken çekilen bir pozunu paylaştı.



Lawrence "Hayatta pekçok şey gibi hamburger yemenin de kendisini heyecanlandırdığını" belirttiği paylaşımında, takipçilerine zorlukların ardından hayallerini gerçekleştirdiğini belirtti.



Takipçilerine esin kaynağı olmak istediğini de belirten Lawrence "Hayat sizin ve isteklerinizi gerçekleştirecek güce sahipsiniz" diyerek onların hayallerini sordu.