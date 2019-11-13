Son günlerde Instagram'da Demet Akalın'ı takipten çıkarmasıyla gündeme gelen Burcu Esmersoy, Tamer Karadağlı ile görüntülendi. Esmersoy'dan açıklama gecikmedi.

Berk Suyabatmaz’dan boşanan Burcu Esmersoy, Tamer Karadağlı ile dinlenme tesislerinde görüntülendi. İkilinin gündeme bomba gibi düşen görüntülerine Burcu Esmersoy’dan jet hızında yanıt geldi.

İşte Burcu Esmersoy’un Söylemezsem Olmaz’a yaptığı açıklama:

"Yakalandılar gibi garip cümleler kuruluyor. Ya köpek gibi çalışıyorum.Tamer Karadağlı ile aynı güne gelen setimiz vardı. Afyon’a gitmemiz gerekiyordu. İşimiz biter bitmez İstanbul’a dönerken dinlenme tesisinde çekilmiş bir video, lavabo ihtiyacımı karşıladım. Ben iş yapamayacak mıyım?"