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Büşra Pekin ile Hasan Can Kaya birlikte mi? Aşk iddialarına yanıt geldi

Büşra Pekin ile Hasan Can Kaya birlikte mi? Aşk iddialarına yanıt geldi
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Çok Aşk filminin başrol oyuncuları Büşra Pekin ile Hasan Can Kaya'nın aşk yaşadığı iddia edildi. Pekin, aşk söylentilerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini üstlendiği "Çok Aşk" filmi, 27 Ekim'de vizyona girdi. Filmde başrolleri paylaşan Büşra Pekin ile Hasan Can Kaya arasında aşk dedikoduları çıkmıştı. Büşra Pekin, filmin çıkışından bu yana hâlâ sorulduğunu söyledi ve çiftin birlikte oldukları iddialara son verdi.

Pekin, sosyal medya hesabından paylaştığı bir karede Hasan Can Kaya ile birlikte görünerek şu açıklamayı yaptı:

"Hala soruluyor. Merakınızı son kez giderelim. Sevgili değiliz. Hiç olmadık. Ama şahane film partneri ve mis gibi dost olduk. Çok Aşk sinemalarda."

Film, korsan film satıcısı bir adamın sevdiği kız ve sinema tutkusu arasındaki dengeyi kurma çabasını anlatıyor. Büşra Pekin ve Hasan Can Kaya'nın performanslarıyla dikkat çeken film, izleyicilerden olumlu geri dönüşler alıyor.

Etiketler büşra pekin hasan can kaya çok aşk
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