Canlı yayında taciz anı !

Programı Roger Gonzalez, Cynthia Rodriguez ve diğer televizyoncular birlikte sunuyordu.

Tüm sunucuların birbirlerine sarıldığı anda Roger Gonzalez'in Rodriguez'in göğüslerine dokunması ekrana yansıdı.

Bu sırada diğer sunucu Claudia Lizaldi'nin erkek televizyoncunun ellerini tutmaya çalıştığı görüldü.

Birkaç kez aynı hareketi tekrarlayan sunucu, hiçbir şey olmamış gibi programa devam etti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine sunucu Roger Gonzalez bir açıklama yaptı.

Gonzalez, "Yemin ediyorum kaza ile oldu, çok utandım" dedi. Instagram hesabında ayrıca hayatının en utanç verici günü olduğunu söyledi.

Cynthia Rodriguez ise, sosyal medya mesajında "Claudia'nın elleri olduğunu düşündüm" mesajını paylaştı.

Programın diğer erkek sunucusu Fernando del Solar ise, "Kaza gibi görünmüyor, ikisini de sıkmış" ifadesini kullandı.

Sunucu Cynthia Rodriguez, Instagram'ı oldukça etkin kullanan bir isim.

Halihazırda 1,8 milyon takipçisi olan sunucunun bazı fotoğrafları 100 binden fazla beğeni alıyor.