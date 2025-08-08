Cennetin Çocukları'nın güzeli değişti: Leyla Feray gitti, Özgü Kaya geldi
TRT1 ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak olan Cennetin Çocukları dizisindeki başrol krizi sonunda çözüldü.
TRT1’in Motto Yapım imzalı dizisi Cennetin Çocukları dün İstanbul’da sete çıkarken, dizideki başrol krizide sona erdi.
Soner Caner’in yönettiği, Ali Kara’nın yazdığı dizide başrolde İsmail Hacıoğlu'yla birlikte yer alacak olan kadın oyuncu da netleşti.
Cennetin Çocukları dizisinde İsmail Hacıoğlu'nun partnerinin Leyla Feray olacağı açıklanmıştı ancak senaryodaki değişiklik yüzünden başroldeki kadın oyuncu değişti.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İsmail Hacıoğlu'nun yeni partneri ise Özgü Kaya oldu. Kaya, “Cennetin Çocukları”yla el sıkıştı. Kaya dizide ölümden dönen İskender’in karşısına çıkan ve ilk müdahaleyi yapan doktor olarak dikkat çekecek.
Dizinin kadrosunda Melisa Şenolsun, Yurdaer Okur, Evliya Aykan, Ali Gözüşirin, Münire Apaydın, Zafer Algöz, Ecem Çalhan, Ali Seçkiner Alıcı, Şebnem Doğruer, Eda Akalın ve Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor
