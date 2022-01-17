Çocuklar Duymasın yeniden mi başlayacak? Pınar Altuğ paylaştı
Oyuncu Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın dizisinin 20. yılını kutlamak için bir kare paylaştı.
Pınar Altuğ sosyal medya hesabından efsane dizi Çocuklar Duymasının 20. yılını kutlamak için diziden bir kare paylaştı. Paylaşımı akıllara "Çocuklar Duymasın yeniden mi başlayacak?" sorusunu getirdi.
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