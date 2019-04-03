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  3. 03 Nisan 2019 10:39

Çok özel gecede Sibel Kekilli sürprizi

Game of Thrones finali heyecanla beklenirken dizinin oyuncuları da bir araya geldi. Dün New York'ta akşam yemeğinde buluşan Game of Thrones ekibinin sürpriz ismi Sibel Kekilli oldu.

Çok özel gecede Sibel Kekilli sürprizi
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Game of Thrones dizisinin oyuncuları dün New York’ta bir akşam yemeğinde bir araya geldi.

Dizinin halihazırda son sezonda rol almaya devam eden oyuncuları ile önceki sezonlarda ayrılan oyuncuları Marea Restaurant’da buluştu.

Kit Harington, Peter Dinklage, Natalie Dormer, Maisie Williams, Carice van Houten, yazar George R.R. Martin’in katıldığı gecenin sürpriz ismi Sibel Kekilli oldu.

Dizide canlandırdığı Shae karakteri öldürülen Sibel Kekili’nin Game of Thrones macerası dördüncü sezonun bitişiyle sona ermişti.

Sekizinci ve final sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan dizinin prömiyer tarihi 14 Nisan.

Sibel Kekilli, rol aldığı karakterler ve sosyal medya üzerinden Türk takipçileri tarafından maruz bırakıldığı cinsel taciz ve karalama kampanyası sonrası sosyal medya hesaplarını Türkiye'den giren kullanıcılarına kapatmıştı.


 
 

gam of thrones , sibel kekilli
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