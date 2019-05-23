Çukur'un yıldızları kanser tedavisi gören çocukları ziyaret etti

Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen 'Çukur', Öykü & Yamaç sahnesiyle başladığı ve Çukur'un duvarlarına da taşıdığı "Çukur'da Umut Var" adlı sosyal sorumluluk projesine son sürat devam ediyor. Kansersiz Yaşam Derneği ile el ele veren fenomen dizinin oyuncularından Necip Memili, Hare Sürel, Ece Yaşar ve sunucu Ebru Akel Sancak, kanser tedavisi gören çocukları ziyaret etti.



Ekran başındakilerin sezon finalini heyecanla bekledikleri 'Çukur', geçtiğimiz yılın ardından bu sene de önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Ay Yapım, Show TV ve Kansersiz Yaşam Derneği, el ele vererek "Çukur'da Umut Var" diyorlar. Kanser hastası çocuklar ile kök hücre ve kan bağışına farkındalık yaratma amacıyla yola çıkılan bu proje, milyonlarca çocuğa umut olmanın hepimizin elinde olduğuna çekiyor.

Geçtiğimiz hafta bu amaçla Ercan Kesal ve Kubilay Aka, kamuya ait Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kansersiz Yaşam Derneği tarafından yapılan Çocuk Hematoloji Onkoloji'de kanser tedavisi gören çocukları ziyaret etmişlerdi. Çocuklar, bu hafta Necip Memili, Hare Sürel, Ece Yaşar ve 27 Mayıs Pazartesi akşamı İstanbul Lütfi Kırdar'da gerçekleşecek sezon finali gala gecesinin sunucusu Ebru Akel Sancak ile bir araya geldiler.

Karşılarında her Pazartesi izledikleri dizinin oyuncularını görünce büyük mutluluk yaşayan çocuklar, misafirleriyle birlikte oyun hamuruyla oynadılar. Necip Memili, çocuklardan Oruç ile birlikte oyun hamuruyla "#ÇUKURDAUMUTVAR" yazarak bu önemli sosyal sorumluluk projesine dikkat çekti. Hare Sürel ve Ece Yaşar, aynı zamanda onlarla boyama da yaparken, Ebru Akel Sancak'ın ise hastanede başarılı sonuçlanan ilk kemik iliği nakli olan 2 yaşındaki Merve'yi kucağına alarak sohbet ettiği dakikalar hastanedeki herkesin yüzünde büyük bir tebessüm bıraktı.

Ziyaretleri boyunca duygulu anlar yaşayan 'Çukur'un sevilen oyuncular ile Ebru Akel Sancak, hislerini kelimelere dökmekte zorlanırken, onlara umut olmanın ne kadar değerli olduğunun altını çizdiler.

'Çukur', 27 Mayıs Pazartesi akşamı unutulmaz bir konserle başlayacak ve dizinin sezon finalinin tüm oyuncularla izleneceği gala gecesi ile pek çok çocuğa umut olacak.