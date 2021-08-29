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Demet Akalın bu iltifatı yüzünden mahkemelik oldu

Demet Akalın bu iltifatı yüzünden mahkemelik oldu

Demet Akalın'ın, oyuncu Serenay Sarıkaya'ya sarf ettiği "Sen insan değil ilahsın" sözleri mahkemelik oldu. Bir vatandaş, şarkıcının "dini değerleri" rencide edici ifadeler kullandığını belirtip şikayetçi oldu.

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarını beğenmediği Serenay Sarıkaya'yı önce eleştirmiş, sonrasında geri adım atarak "Serenay insan mı, hayır insan değil! Çok beğeniyorum onu, bence ilah yani. Türkiye'de tek" şeklinde konuşmuştu.

Şarkıcının bu sözleri takipçilerini rahatsız etti.

 Sabah'ın haberine göre, Akalın'ın övgünün dozunu kaçırdığı yorumunun ardından bir vatandaş, "dini değerleri rencide edici" ifadeler kullandığını ve suç işlediğini belirtip şikayette bulundu.

Savcılık ise Akalın'ın söyleminin kaba ve rahatsız edici olduğu ancak cezalandırmayı gerektirecek nitelikte olmadığı kanaatine vardı ve dosyayı kapattı.

(Kaynak)

Etiketler ilah insan değilsin serenay sarıkaya demet akalın
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