Demet Akalın'dan jet boşanma sonrası o iddiaya yanıt verdi

Eşi Okan Kurt'un şirketinin borçları nedeniyle ünlü çiftin Beykoz'da villasına haciz gelmiş ve evdeki eşyalar kamyona yüklenerek götürülmüştü. Haciz konusunda ise Okan Kurt'un Beykoz'daki villasının bir odasını ofis olarak kullandığı iddia edilmişti.

Boşanma kararı alan Demet Akalın ile Okan Kurt, Salı günü Beykoz Adliyesi'nde görülen davada tek celsede boşandı.

Demet Akalın ve Okan Kurt'un jet hızında boşanması, sosyal medyada 'formaliteden boşanıyorlar' dedikodusunun yayılmasına neden oldu.

DEMET AKALIN SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Ata Benli'nin 'Demet Akalın formaliteden boşanıyor diyenler için öyle bir durum artık yok. Araç, tapu, banka hesapları kimin üzerine ise haciz o kişiye gider. Eşinin borcundan dolayı kişinin kendine ait olan mal varlığına kanun gereği el konulamıyor' şeklindeki tweet'ine Demet Akalın cevap yazdı.

İşte Demet Akalın açıklamaları:

"Ağabeyinin home ofisiymiş benim evim.Pes artık! Kızımın odasını bile almayı düşündüler. Ne diyelim"

"Herkes her şeyi düşünebilir.Sıkıntı yok. Bana sevenlerimin duası yeter. Sağ olun"



