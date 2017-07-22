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  3. 22 Temmuz 2017 12:02

Deprem profesörlerine ateş püskürdü: ''Yıkım ekibi''

İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ege'de meydana gelen depremin ardından peşpeşe açıklama yapan deprem profesörlerini yaylım ateşine tuttu.

Deprem profesörlerine ateş püskürdü: ''Yıkım ekibi''
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Geride bıraktığımız gün 6.6’lık depremle sarsılan Ege Bölgesi yaşanan artçı sarsıntılar yüzünden zor günler geçiriyor. Sadece yabancı değil yerli turistlerin de uğrak noktası olan pek çok turistik bölgede yoğun bir şekilde hissedilen depremin ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Deprem sonrasında her zaman olduğu gibi uzman isimler haber bültenlerinde konuyla ilgili açıklamalar yapmaya başladı. Ancak görünen o ki İbrahim Tatlıses yapılan bu açıklamaların bilgilendirmekten çok insanlara korku saldığını düşünmüş olacak ki dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. İşte İbrahim Tatlıses’in yapılan yorumlarla ilgili paylaştığı o satırlar:

Öncelikle tüm Ege'mize geçmiş olsun, Allah ülkemizin hiçbir toprağına depremi yaşatmasın... Dün geceden beri ben dahil, depremi yaşayan herkes korku içindeyiz, artçılar devam ediyor... Bize bu korku yetmezmiş gibi bazı deprem uzmanları tv'lere çıkıp, basına açıklama yaparak iyice üstümüze korku salıyor... Yahu arkadaş toplumu bilinçlendirmek ayrı, dehşet saçmak ayrı...!!!! Ben bunlara uzman falan demiyorum, YIKIM EKİBİ diyorum! Dün geceden beri dinliyorum zaten moralimiz bitik, yaşam enerjimi aldınız!!! Yok denizden ceset toplayabilirdik, yok devamı gelebilir anladık arkadaş da ne yapalım...!!!? Deprem gerçeği var, ülke olarak biz bunu yeterince kötü bir şekilde geçtiğimiz yıllarda yaşadık, üzüldük, kahrolduk... Zaten yeterince travması olan bir millete karalar bağlattınız dünden beri!!! TOPLUMU BİLİNÇLENDİRİN KARDEŞİM, FELAKET TELLALLIĞI YAPMAYIN!!!
 

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