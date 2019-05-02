Didem Soydan, Kerimcan Durmaz'a destek verdi

Sosyal medya hesabından yanlışlıkla paylaşıldığını iddia ettiği cinsel içerikli görüntülerden sonra magazin gündeminin bir numaralı konularından olan Kerimcan Durmaz, yaşanan süreçte rahatsız eden görüntülerle ilgili olarak, paylaşılan videodaki kişinin kendisi olmadığını ve bu görüntüler üzerinden kendisine ağır eleştiriler yapan isimlerle mahkeme karşısında buluşacağını söyledi. Her ne kadar takipçileri görüntülerin Durmaz’a ait olduğunu söylese ve Türkiye’nin pek çok yerindeki avukatlar Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam etse de ne Kerimcan Durmaz’ın ailesi ne de menajerliğini yapan eniştesi bu çirkin tabloyu kınayan bir açıklamada bulunmadı.

DİDEM SOYDAN’DAN DESTEK

Kerimcan Durmaz şiddetli bir şekilde eleştirilmeye devam ederken gündeme dair sert ve dobra çıkışlarıyla tanınan model Didem Soydan ona adeta sahip çıktı ve sosyal medya hesabından Durmaz’la ilgili çarpıcı satırlar paylaştı. Birlikte göründükleri bir fotoğraf karesini paylaşan Soydan, yazdığı uzun metni verdiği destekten rahatsız olanların ışık hızıyla hesabından gidebileceğini söyleyerek bitirmiş. İşte Soydan’ın paylaşımı: