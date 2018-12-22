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  3. 22 Aralık 2018 15:53

Didem Soydan'dan Gamze Özçelik paylaşımı

Manken Didem Soydan, sosyal medyada Gamze Özçelik ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Didem Soydan'dan Gamze Özçelik paylaşımı
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Manken Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde tesettüre giren oyuncu Gamze Özçelik ile ilgili düşüncelerini açıkladı.

Didem Soydan, sosyal medya hesabından Gazme Özçelik’in fotoğrafını paylaştı.

Ünlü manken, instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı kareye, “Canım Gamze Özçelik, seni uzun yıllardır tanıyorum, sevgili ablanla tanışma ve hep beraber sohbet etme fırsatım oldu kaç kere. Muazzam güzelliğe sahiptir Gamze. Konuşurken izlerdim onu hayranlık ve hala hayranlıkla izliyorum onu. Çok güçlü bir kadın. Yardım etmek çok basit gözüküp çok zor sınavlar içeren matematikle sahiptir. Herkesi memnun etmek zordur. Ama ben çok eminim ki onun herkesle değil tek bir güçle bütün olayı. O güç ise Allah ve eminim seni görüyor. Sevgiler içi dışı güzel kadın Gamze Özçelik” notunu düştü.

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