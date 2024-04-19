Dilan Polat ve Engin Polat için ilk tahliye kararı

Tutukluluk halleri devam eden Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında "vergi usul kanununa muhalefet" suçlamasıyla ilgili tahliye kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlatmıştı. Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV'den Seyhan Yaşar'ın haberine göre Polat çifti hakkındaki soruşturma henüz tamamlanmazken bu ay yapılan tutukluluk incelemesinde Savcı, Dilan Polat, Engin Polat ve diğer tutuklu isimlerin, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan dosyanın geldiği aşama da dikkate alınarak tahliyelerini istedi. Savcı, “Örgüt kurma ve yönetme” suçu ile “kara para aklama” suçu bakımından ise dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek tutukluluklarının devamını istedi.

Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklu isimlerin avukatlarını dinledikten sonra tüm şüpheliler hakkında, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliye kararı verdi.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçu bakımından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.