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Dilan ve Engin Polat çiftine beraat kararı

Dilan ve Engin Polat çiftine beraat kararı
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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen saldırıya ilişkin Dilan ve Engin Polat'ın ''azmettirme'' suçundan yargılandığı davada beraat kararı verildi.

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan, Engin ve S. Polat'ın ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. İddianamede 8 diğer sanığın ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenmişti. Öte yandan yargılama devam ederken Banu Parlak, Polat ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmişti. Şikayetten vazgeçilmesi ile bu dosya kapsamında Polatların tahliyesine karar verilmişti. Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada bir kısım tutuklu sanıklar SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları da katılırken Dilan, Engin ve S.P. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Y.E.Y. duruşmada yaptığı savunmasında "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben ilk defa suç işledim. Bu eylemi örgüt faaliyeti kapsamında değil, bireysel olarak gerçekleştirdik" dedi.

Savunma yapan diğer tutuklu sanıklar ise suçlamayı ve bir örgüt olduğuna ilişkin iddiaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanıklar Dilan, Engin ve S. Polat'ın avukatı Orhan Kale ise savunmasında "Mütalaayı kabul etmiyoruz. Müvekkillerimizin firari sanıklar ile görüşüp diğer sanıkları azmettirdiğine dair ne bir telefon görüşmesi, ne bir tanık ne başka bir delil mevcut değildir. Müvekkillerimizin üzerine atılı suçlar yönünden beraatini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Müvekkiller kamuoyu baskısı ile tutuklu kalmıştır"

Dilan, Engin ve S. Polat'ın diğer avukatı Sevinç Horoz savunmasında, "Müvekkillerin kesinlikle suç teşkil eden bir eylemi söz konusu değildir. Şikayetten vazgeçmeyi kabul ediyoruz. Müvekkillerin üzerine atılı suçlar için hiçbir somut delil yoktur. Müvekkiller dosyada gizlilik bulunduğu aşamada kamuoyu baskısı ile tutuklu kalmıştır. Müvekkillerimizin diğer sanıklar ile hiçbir görüşme kaydı tespit edilmemiştir ve diğer sanıkları da tanımamaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararını açıkladı

Hakim, bütün sanıkların ‘mala zarar verme’ suçu yönünden haklarında düşme kararı verilmesine hükmetti. Hakim, Dilan, Engin ve S. Polat'ın ise delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi. Öte yandan diğer sanıklara ise değişen oranlarda hapis cezası verildi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videodaki konuşmasında Banu Parlak'a tehdit mesajı gönderdiği açıklanmıştı.
İddianamede bu mesajdan kısa bir süre sonra Dilan ve Engin Polat’ın aldığı ortak karar ile sanık Engin Polat'ın müştekinin iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan'daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda "Daltonlar" çetesi olarak bilinen silahlı organize suç örgütünün firari yöneticilerinden B. ve B.C.G.'le iletişim kurduğu aktarılmıştı. G. kardeşlerin de İstanbul'da özel olarak kiralanan hücre evinde eyleme hazır vaziyette bekleyen sanıklar B.İ., Y.E.Y., N.B., O.A. ve İ.E.A.'ye talimat verdiği iddianamede belirtilmişti. İddianamede, iş yerinin kurşunlandığı ve bu nedenle dış cephesinde bulunan 5 camın 4'ünün değiştiği, saldırı sebebiyle toplam zararın 45 bin lira olduğu kaydedilmişti.

Olayın ardından Banu Parlak, kendisini öldürtmek isteyen Polat ailesinden şikayetçi olmuştu. Dilan Polat ise ifadesinde tehdit içerikli görüntüdeki konuşmaları Parlak için söylemediğini, kendisine sözlü saldırıda bulunanlara genel olarak çektiğini savunmuştu. Sanık Engin Polat ise saldırıyı sosyal medyadan duyduğunu, saldırıdan 2 gün önce Banu Parlak'ın sosyal medyadan açıklama yapıp kendilerini suçladığını savunarak, bunu kimin yaptığını bilmediğini anlatmıştı. İddianamede, Polat çiftinin "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" ve "mala zarar vermeye azmettirme" suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan sanıklar Barış Boyun, B. ile Batin Can G. için ise "silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
İddianamede, diğer sanıklar B.İ., İ.E.A., N.B., O.A., Y.E.Y. ve S.Polat'ın farklı suçlardan 2 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İHA

Etiketler dilan polat Engin Polat banu parlak
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