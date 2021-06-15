DJ Burak Yeter'in lüks otomobilinin fiyatı dudak uçuklattı
Hollanda'da yaşayan ünlü DJ ve prodüktör Burak Yeter, önceki gün İstinyePark AVM'de görüntülendi. Ünlü DJ, lüks otomobiliyle dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü DJ Burak Yeter, yaşamını sürdürdüğü Hollanda'da satın aldığı yaklaşık 4 milyon TL değerindeki, portakal rengi lüks aracıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
İstinyePark'ta dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışverişin keyfini çıkaran Yeter, daha sonra bir mekanda yakın dostlarıyla buluşarak hasret giderdi.
Eylül 2020'de Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Burak Yeter, giyim tarzı ve 2,5 milyon TL değerindeki son model otomobiliyle de ilgi odağı olmuştu.
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