  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlü DJ'in lüks otomobilinin fiyatı dudak uçuklattı

DJ Burak Yeter'in lüks otomobilinin fiyatı dudak uçuklattı

DJ Burak Yeter'in lüks otomobilinin fiyatı dudak uçuklattı

Hollanda'da yaşayan ünlü DJ ve prodüktör Burak Yeter, önceki gün İstinyePark AVM'de görüntülendi. Ünlü DJ, lüks otomobiliyle dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü DJ Burak Yeter, yaşamını sürdürdüğü Hollanda'da satın aldığı yaklaşık 4 milyon TL değerindeki, portakal rengi lüks aracıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İstinyePark'ta dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışverişin keyfini çıkaran Yeter, daha sonra bir mekanda yakın dostlarıyla buluşarak hasret giderdi.

Eylül 2020'de Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Burak Yeter, giyim tarzı ve 2,5 milyon TL değerindeki son model otomobiliyle de ilgi odağı olmuştu.

Etiketler dj burak yeter lüks otomobil
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Savunma Sanayi Başkanı Demir de o otelde konaklamış
Sedat Peker CHP'ye seslendi: Ekrem Güler'in o bankada ne işi var hiç soruyor musunuz?
Kanal İstanbul İBB tarafından durduruldu
Sıfır kilometre otomobillere zam yağmuru... İşte yeni zamlı fiyatlar...
Biden'ın tekerlekli canavarı Cadillac One özellikleriyle otomobil sevdalılarının başını döndürdü
Bakanlık harekete geçti: Korona virüs aşısında 3. doz geliyor
Batı medyası, Erdoğan ve Biden'ın tokalaştığı anları böyle çarpıttı
DSÖ müfettişini yalanlayan görüntüler ortaya çıktı
Afiyet olsun Türkiyem! Ekmek fiyatlarına rekor zam gözüktü!
Sevilay Yılman, Veyis Ateş'in ses kaydını ifşa etti