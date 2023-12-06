Dolmuşa binen Murat Övüç: ''Lüksten kaçınmamız lazım''

Fenomenlerin mal varlıklarına el konulmasının ardından Murat Övüç'ün yaptığı paylaşım dikkat çekti. Dolmuşa bindiği anları paylaşan Övüç, ''Lüksten kaçınmamız lazım'' dedi.

Dilan Polat ile başlayan soruşturma birçok fenomene de sıçradı. Son dönemde lük yaşantılarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomenlerinin mal varlıklarına el konuldu.

Sosyal medya fenomenlerinden Murat Övüç, lüks hayatına ara vererek dolmuşa bindiği videosunu paylaştı.

‘LÜKSTEN KAÇINMAMIZ LAZIM’

Övüç, “Otobüs durağındayım dolmuşu bineceğim. Hayat çok pahalı dikkat etmemiz lazım, lüksten kaçınmamız lazım. Biraz daha dikkat edeceğiz yaşantımıza insanlar zorumda.” diye konuştu.