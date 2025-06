Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams ilk kez İstanbul'da konser verecek

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, ilk kez Türkiye'de konser verecek. Ünlü pop yıldızı, 7 Ekim Salı akşamı İstanbul'da sahne alacak.

Kariyeri boyunca Brit Awards gibi sayısız prestijli ödüle layık görülen, Angels, Feel ve Let Me Entertain You gibi hitleriyle milyonlarca kitleye hitap eden İngiliz sanatçı, 'Live 2025' konser turnesi kapsamında ilk kez İstanbul'da sahne alacak. Williams'ın konser turneleri, 31 Mayıs'ta Edinburgh'daki Scottish Gas Murrayfield Stadyumu'nda görkemli bir açılışla başladı. Williams, Haziran ayında İngiltere'de Londra, Manchester ve Bath'da konserler verecek. Konserlerin biletleri aylar öncesinden tükendi. Robbie Williams, 7 Ekim Salı akşamı ise İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda hayranlarıyla buluşacak. Daha önce Festival Park Yenikapı'da düzenlenmesi planlanan konserin yeni adresi İTÜ Stadyumu olarak belirlendi.

Yeni albümü 'Britpop', müzik otoritelerinden tam not alan Robbie Williams'ın, İstanbul konseri, Avrupa ayağındaki en özel duraklarından biri olacak. Sanatçının hem sevilen klasiklerini hem de yeni albümünden parçaları seslendireceği gece için biletler bugün Biletix, Biletinial, Bubilet ve Passo platformlarında satışa çıktı.

DHA