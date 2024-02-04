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Ece Erken'den şoke eden iddia: ''Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor''

Ece Erken'den şoke eden iddia: ''Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor''
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İki yıl önceki silahlı saldırıda eşini kaybeden sunucu Ece Erken'in başı yine takıntılı hayranı ile dertte.

Ece Erken cep telefonundan mesaj atarak kendisini ve merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit ettiğini ileri sürdüğü takıntılı hayranı E.Ç. hakkında daha önce suç duyurusunda bulunmuştu.

Ekim 2021'de görülen duruşmaya şikâyetçi Ece Erken ve tutuksuz sanık katılmış, E.Ç. hakkında iddianame düzenlenmişti.

Geçen yıl mahkemenin verdiği kararı duyuran Erken, "Yıllardır peşimdeki sapık E.Ç.'a Şafak'ın açtığı ve değerli avukatım Helin Ballıkaya'nın dahil olduğu mahkeme bugün sonuçlanmış ve mahkeme E.Ç.'ın akıl hastanesine yatırılmasına karar vermiş. Allah razı olsun. Şafak'ın en istediği şeydi" ifadelerini kullanmıştı.

"NASIL KAPIMIN ÖNÜNE KADAR GELEBİLİYOR?"

Ece Erken bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu. Erken, E.Ç.'ın kapısına dayandığını açıkladı.

Erken, "Bu şahıs nasıl benim kapımın önüne kadar gelebiliyor?  Neden hâlâ dışarıda? Şizofreni teşhisi konup neden tedavi görmüyor?" diyerek isyan etti.

 E.Ç.'ın annesine gönderdiği notları da emniyeti etiketleyerek paylaşan Ece Erken, "E.Ç. beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor. Suç duyurusunda bulunduk. Akıl hastanesinden çıkmış ne yapmasını bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Ece Erken bir sonraki paylaşımında da "E.Ç. isimli bu varlığı görenler lütfen emniyete bildirsin" dedi.

Etiketler ece erken tehdit dağa kaldırmakla tehdit ediyor
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