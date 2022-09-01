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Emine Ün'ün kızıyla olan pozuna yorum yağdı: Hangisi sensin?

Emine Ün'ün kızıyla olan pozuna yorum yağdı: Hangisi sensin?

Kardeşinin ihanetiyle sarsılan Emine Ün sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Oyuncu Emine Ün, Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru pozlarını paylaştı. 23 Kasım'da 17. yaşına girecek olan Duru'nun, annesine olan benzerliği dikkat çekti.

Emine Ün, kızıyla aynı karede yer aldığı görüntüsünü sosyal medya hesabından "Öyle de güzel, böyle de güzeldir benim kızım" notuyla yayınladı.

23 Kasım'da 17. yaşına basacak olan Duru'nun, annesi Emine Ün'e olan benzerliğiyle dikkat çekti.

"HANGİSİ SENSİN?"
Ünlü sunucu Ebru Akel de Ün'ün paylaşımına, "Allah'ım... 'Hangisi sensin?' diye baktım" yorumunu yaptı.

 

2003 yılında nikah masasına oturan Emine Ün ile Emre Kınay, evliliklerini 2009'da sonlandırmıştı.

Etiketler emine ün kızı poz
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