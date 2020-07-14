Erkan Kolçak Köstendil baba oldu!

İki yıldır evlilikleri süren çiftin bebekleri Marsel, dünyaya geldi. Mutlu haberi çiftin yakın arkadaşı Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



Düvenci, "Hoş geldin, sefalar getirdin ailemize... İyi ki geldin. 13.07.2020..." ifadelerini kullandı.



37 yaşındaki Erkan Kolçak Köstendil, geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili şunları söylemişti:



"ERKEK OLACAK"

Allah nasip ederse baba olacağım. Gezegene hayırlı bir evlat olsun. Cinsiyeti belli oldu ama inşallah benden bir tane daha dünyaya gelmez. İki tane benden dünyaya çok. Erkek olacak dediler.



"BEĞENMEZSE BÜYÜYÜNCE DEĞİŞTİRSİN"

İsmi Marsel... Parlak güneş ışığı demekmiş, araştırdık eşimle. Çok tesadüflerle dolu bir isim. Çok beğendik, istedik ve koyduk. Kendisi beğenmezse büyüyünce değiştirsin.