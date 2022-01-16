Erol Köse'den Gülşen yorumu: Donla çıkılmaz diyenlere...

Gülşen'in Cahide'de giydiği son transparan elbise yine günün en çok konuşulan konusu olurken Erol Köse'den Gülşen'e destek geldi.

Gülşen transparanı ve dansıyla yine en çok konuşulan isimlerden olmayı başardı. Sosyal medyayı ikiye bölen tarzıyla adından söz ettiren Gülşen hakkında eski aşkı, müzik prodüktörü Erol Köse de sessiz kalmadı. "Bu tarz yeni değil" diyen Erol Köse açıklamasının devamında ise 2005 yılın hatırlattı ve şunları söyledi:

"Sarışınım klibinde görüleceği gibi ben bu dekoltenin âlâsını 2005 yılında yani 17 yıl önce hanımefendi 28 yaşında iken ona uygulamıştım.

Rahmetli Nur Yerlitaş'a 'Öyle bır kıyafet yap ki çıplak zannedilsin ancak mahrem yerleri taşlarla kapatılsın' dedim, o yıllar YouTube yoktu Kral TV vardı. Gezegen Mehmet 'Abi bu yasaklanır' dedi; ben de 'Amacım o, zaten yasaklanınca tüm tv'ler gazeteler haber yapacak daha da patlayacak şarkı dedim ve aynı oldu dediğim."



"KAPAK OLSUN DİYE GİYDİ"

Temiz Magazin'in iddiasına göre Köse açıklamasının devamında ise "Dikkat ve reaksiyon yaratsın ve donla çıkılmaz diyenlere 'Yooo bak don sütyen çıktım' demek ve yobazlara kapak olsun diye giydi! İnadına giydi ve o inadı 100 metreden tanırım! Çünkü hanımefendi Karadenizli ve inatçıdır, özetle, sizlere 'Aboow bu ne la don sütyen çıkmış bir de oryantal yapıyor' gibi gelen şey aslında inadına bir manifestodur" dedi.