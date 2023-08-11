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Eski Survivor yarışmacısı Didem'e ''ölüm'' tehdidi

Eski Survivor yarışmacısı Didem'e ''ölüm'' tehdidi
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Sosyal medya fenomeni ve eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, komşusu hakkında kendisini öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre Didem Ceran, son 4 yıldır komşusu B.Ö. ve çocukları tarafından sürekli tacize maruz kalıyordu. komşusu B.Ö.’ün çocukları Didem Ceran’ın camının önüne gelip su sıkıyor, kapısının önüne dışkılarını bırakıyordu. 

Çocuklar gece yarısı Didem Ceran’ın evinin camına sertçe vuruyor, site içindeki hayvanlara eziyet ediyordu. Bu durumdan büyük rahatsızlık duyan Didem Ceran, çocukları anneleri komşusu B.Ö.’e şikâyet etti.

Akşam gazetesinin haberine göre, komşusu B.Ö., evinin önünde oturan Didem Ceran’a hakaret ve tehditlerde bulundu. 

Didem Ceran' "Bir gece ansızın seni öldüreceğim" şeklinde tehdit etmekle suçlanan komşusu B.Ö. hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verdi.

Karara itiraz eden komşusu B.Ö. ise Didem Ceran’ın kendisine iftira attığını belirterek iddiaları reddetti.

Akşam

Etiketler didem ceran ölüm tehdidi tehdit suç duyurusu dava mahkeme
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