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Ezgi Mola'nın yeni partneri belli oldu

Ezgi Mola'nın yeni partneri belli oldu
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Disney Plus'ta yayınlanacak ''Dünyayı Değiştiren Ayten'' dizisinde Ezgi Mola'nın partneri Bülent Seyran oldu.

Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği 'Safiye' karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Ezgi Mola, 'Dünyayı Değiştiren Ayten' dizisi ile ekranlara dönüyor.

Son olarak kadrosuna oyuncu Bülent Seyran dahil oldu. 

Disney Plus’ta yayınlanacak olan dizinin yönetmenliğini Umur Turagay üstlenirken, senaryo ise Ethem Özışık imzası taşıyor. 

SEDAT KARAKTERINE HAYAT VERECEK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mola'nın iki çocuklu kapıcı Ayten’e hayat verdiği dizide, Seyran ise Ayten’in eşi Sedat karakterini canlandıracak. 

Selçuk Yöntem, Saadet Işıl Aksoy, Yetkin Dikinciler, Başak Daşman’ın rol aldığı dizide Aytaç Uşun gazeteci Selim’i, hacker Kaan’ı ise Efe Tunçer oynuyor.

Etiketler ezgi mola dünyayı değiştiren ayten bülent seyran
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