Ezhel Hrant Dink için söyledi
Uluslararası Hrant Dink Ödülleri töreni, koronavirüs nedeniyle çevrimiçi yapıldı. Saat 20.00’de başlayan törenin açılış konuşmasını Hrant Dink’in eşi Rakel Dink yaptı.
Ödül sahiplerinin konuşmalarının yanı sıra ödül töreninde çok sayıda sanatçı müzik performansları ile yer aldı. Törende, Pervin Chakar, Ezhel, Vahagn Hayrapetyan, Gohar Hovhannisyan, Kamarama, Nazan Öncel, Ayta Sözeri, Ertan Tekin, Arto Tunçboyacıyan, Tmbata Kharberd Özel Gereksinimli Çocuklar Evi Etnik Müzik Grubu Tsakhruk, Yerevan Saxophone Quartet, Wood Winds Project yer aldı.
Ezhel’in geceye özel yaptığı Mayrig isimli şarkısı ilk kez törende yayımlandı.
Nazan Öncel’in kadına yönelik şiddeti eleştirdiği ve kadın mücadelesini konu aldığı şarkıları ise Iraz Akçam, Ayça Bildik, Banu Fotocan, Songül Öden, Gülçin Kültür Şahin, Zeynep Şengöz, Nesrin Uçarlar’ın özel anlatımlarıyla hayat buldu.
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