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Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan mini elbisesiyle poz verdi

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan mini elbisesiyle poz verdi

İzdivaç programlarının fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın, mini elbisesiyle verdiği poz eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bir döneme damga vuran evlilik programlarının en tanınan isimlerinden olan Hanife ne yapsa olay oluyor. Bir dönem çok izlenen Zuhal Topal'ın programında boy gösteren Hanife Gürdal sosyal medyada da gündem olan paylaşımlara imza atıyor.

Yarışmanın ardından açılan ve evlenen Hanife son olarak tatil pozlarıyla dikkat çekti. Takipçilerinin her fırsatta eski halini hatırlattığı Hanife bikinisinin üstüne beyaz bir mini elbise giyip poz verdi.

TAKİPÇİLERİ BEĞENMEDİ
Ancak Hanife Gürdal'ın bu pozu fazlasıyla olumsuz yorum aldı. Gelin adayı Hanife'nin pozunu görenler "Nereden nereye" dedi. Gelin adayına bazı takipçileri ise destek verdi.

 

Gelin adayı Hanife ise yorumlara yanıt vermemeyi tercih etti.

Hanife Gürdal'ın boyunu uzun göstermek için fotoğrafa shop yaptığı da iddia edildi.

Etiketler hanife gürdal poz etek mini
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