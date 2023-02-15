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Fettah Can'ın acı günü

Fettah Can'ın acı günü
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Ünlü şarkıcı Fettah Can, yoğun bakımda tedavi gören annesi Fahriye Can'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fettah Can, annesi Fahriye Can'ın acısıyla sarsıldı. 36 gündür yoğun bakımda tedavi gören Fahriye Can'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Ünlü şarkıcı, üzücü haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle duyurdu.

"YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ"
Konuyla alakalı açıklamada bulunan Fettah Can, "Canımız annemiz Fahriye Can, 36 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybederek Hakk’ın rahmetine yürümüştür" dedi.

Annesinin cenaze töreniyle ilgili de konuşan ünlü şarkıcı, "Bugün Bursa Zafer Camii'nde kılınacak öğlen namazına müteakip, Hamitler Mezarlığı'na defnedilecektir" mesajını yayımladı. Takipçileri Fettah Can'a başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

Etiketler fettah can fahriye can
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