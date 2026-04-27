Finale hazırlanan Kıskanmak dizisinden ekranların yeni dizisi Doğa'nın Kanunu'na sürpriz transfer

Finale hazırlanan Kıskanmak dizisinden ekranların yeni dizisi Doğa'nın Kanunu'na sürpriz transfer
Star TV’nin merakla beklenen Urla’nın eşsiz doğasında başlayacak olan çekişmeli bir aşk hikayesini konu alan yeni projesi Doğa’nın Kanunu için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ı buluşturan Ay Yapım imzalı dizinin kadrosuna, final yapmaya hazırlanan Kıskanmak dizisinden Hülya Duyar da dahil oldu.

Yaz sezonunun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday olan Doğa’nın Kanunu, oyuncu kadrosuna kattığı güçlü isimlerle dikkat çekmeye devam ediyor. Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin’in oturduğu dizi, Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Eski Hesabın Yeni Hikayesi: Yaman ve Doğa

Başrollerini Alperen Duymaz (Yaman) ve Özge Yağız'ın (Doğa) paylaştığı dizi; doğa aşığı Yaman ile varlıklı bir ailenin kızı olan Doğa’nın yıllara sâri, çatışmalarla dolu aşk hikayesini merkezine alıyor. Beş yıl önce yaşanan ve kırgınlıkla biten bir karşılaşmanın ardından Urla’da kesişen yollar, izleyiciye duygusal bir serüven vaat ediyor. Kadroda ayrıca deneyimli oyuncu Hakan Yılmaz da Hulusi karakteriyle yer alıyor.

Kıskanmak Dizisinden Transfer: Hülya Duyar

Kadroda Dizinin yan karakterleri de hikayenin derinliği açısından büyük önem taşıyor. Son olarak final kararı alan Kıskanmak dizisinde izlediğimiz usta oyuncu Hülya Duyar, Doğa’nın Kanunu ekibine katıldı.

Duyar, dizide Adile karakterine hayat verecek. Doğa'nın bebekliğinden bu yana yanından ayrılmayan, ona dadılığın ötesinde bir sevgiyle bağlı olan ve üzerine titreyen kilit bir figür olarak senaryoda yer alacak. Adile karakteri, Doğa’nın geçmişi ve bugünü arasındaki köprüyü kuran en önemli unsurlardan biri olacak.

Elektrikli otomobil yol ortasında alev topuna döndü!
Elektrikli otomobil yol ortasında alev topuna döndü!
Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...''
Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...''
Rusya'da gördüler, Türkiye'de daha büyüğünü ürettiler: Hem karada hem suda gidiyor
Rusya'da gördüler, Türkiye'de daha büyüğünü ürettiler: Hem karada hem suda gidiyor
Galatasaray Fenerbahçe'ye gol olup yağdı; şampiyonluk yolu ardına kadar açıldı!
Galatasaray Fenerbahçe'ye gol olup yağdı; şampiyonluk yolu ardına kadar açıldı!
Ay'da tarihi keşif! Daha önce böylesine rastlanmadı
Ay'da tarihi keşif! Daha önce böylesine rastlanmadı
Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen anlar: 18 yaşındaki genç milyonluk soruyu açtırdı
Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen anlar: 18 yaşındaki genç milyonluk soruyu açtırdı
Galatasaray'ın derbi zaferi kutlamalarında kan aktı!
Galatasaray'ın derbi zaferi kutlamalarında kan aktı!
87 yıl öncesine ait petrol kararnamesi gün yüzüne çıktı
87 yıl öncesine ait petrol kararnamesi gün yüzüne çıktı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Emniyet müdürü ifadeye çağrıldı! Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Emniyet müdürü ifadeye çağrıldı! 87 yıl öncesine ait petrol kararnamesi gün yüzüne çıktı 87 yıl öncesine ait petrol kararnamesi gün yüzüne çıktı Elektrikli otomobil yol ortasında alev topuna döndü! Elektrikli otomobil yol ortasında alev topuna döndü! Pilotu rahatsızlanan yolcu uçağı acil iniş yaptı Pilotu rahatsızlanan yolcu uçağı acil iniş yaptı Akaryakıtta tabela değişiyor: Benzin ve motorine bir zam daha! Akaryakıtta tabela değişiyor: Benzin ve motorine bir zam daha! Samandıra'da gergin gece: Fenerbahçe'nin takım otobüsü taşlandı Samandıra'da gergin gece: Fenerbahçe'nin takım otobüsü taşlandı SGK Uzmanı Erdursun hesapladı: Temmuz'da en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? SGK Uzmanı Erdursun hesapladı: Temmuz'da en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Akdeniz yine sallandı: Peş peşe depremler Akdeniz yine sallandı: Peş peşe depremler Galatasaray'ın derbi zaferi kutlamalarında kan aktı! Galatasaray'ın derbi zaferi kutlamalarında kan aktı! Baraj kapakları açıldı; bir mahalle su altında kaldı Baraj kapakları açıldı; bir mahalle su altında kaldı
Bahar geldi, kabus geri döndü: 21 yaşındaki gençten acı haber Bahar geldi, kabus geri döndü: 21 yaşındaki gençten acı haber Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...'' Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...'' Sokak ortasında şok görüntüler: Eski kocasını motosiklet kaskıyla darbetti! Sokak ortasında şok görüntüler: Eski kocasını motosiklet kaskıyla darbetti! Rusya'da gördüler, Türkiye'de daha büyüğünü ürettiler: Hem karada hem suda gidiyor Rusya'da gördüler, Türkiye'de daha büyüğünü ürettiler: Hem karada hem suda gidiyor İçki masasında cinayet: Arkadaşını tabancayla öldürdü İçki masasında cinayet: Arkadaşını tabancayla öldürdü Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen anlar: 18 yaşındaki genç milyonluk soruyu açtırdı Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen anlar: 18 yaşındaki genç milyonluk soruyu açtırdı Çankırı'da dehşet: Kardeşini tabancayla öldürdü Çankırı'da dehşet: Kardeşini tabancayla öldürdü Komşuların ''kız meselesi'' kavgası cinayetle bitti! Komşuların ''kız meselesi'' kavgası cinayetle bitti! Vergi Denetim Kurulu'na yeni dalga rüşvet operasyonu Vergi Denetim Kurulu'na yeni dalga rüşvet operasyonu Dolgulardan kurtulan Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı Dolgulardan kurtulan Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı