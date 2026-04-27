Finale hazırlanan Kıskanmak dizisinden ekranların yeni dizisi Doğa'nın Kanunu'na sürpriz transfer

Star TV’nin merakla beklenen Urla’nın eşsiz doğasında başlayacak olan çekişmeli bir aşk hikayesini konu alan yeni projesi Doğa’nın Kanunu için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ı buluşturan Ay Yapım imzalı dizinin kadrosuna, final yapmaya hazırlanan Kıskanmak dizisinden Hülya Duyar da dahil oldu.

Yaz sezonunun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday olan Doğa’nın Kanunu, oyuncu kadrosuna kattığı güçlü isimlerle dikkat çekmeye devam ediyor. Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin’in oturduğu dizi, Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Eski Hesabın Yeni Hikayesi: Yaman ve Doğa

Başrollerini Alperen Duymaz (Yaman) ve Özge Yağız'ın (Doğa) paylaştığı dizi; doğa aşığı Yaman ile varlıklı bir ailenin kızı olan Doğa’nın yıllara sâri, çatışmalarla dolu aşk hikayesini merkezine alıyor. Beş yıl önce yaşanan ve kırgınlıkla biten bir karşılaşmanın ardından Urla’da kesişen yollar, izleyiciye duygusal bir serüven vaat ediyor. Kadroda ayrıca deneyimli oyuncu Hakan Yılmaz da Hulusi karakteriyle yer alıyor.

Kıskanmak Dizisinden Transfer: Hülya Duyar

Kadroda Dizinin yan karakterleri de hikayenin derinliği açısından büyük önem taşıyor. Son olarak final kararı alan Kıskanmak dizisinde izlediğimiz usta oyuncu Hülya Duyar, Doğa’nın Kanunu ekibine katıldı.

Duyar, dizide Adile karakterine hayat verecek. Doğa'nın bebekliğinden bu yana yanından ayrılmayan, ona dadılığın ötesinde bir sevgiyle bağlı olan ve üzerine titreyen kilit bir figür olarak senaryoda yer alacak. Adile karakteri, Doğa’nın geçmişi ve bugünü arasındaki köprüyü kuran en önemli unsurlardan biri olacak.

