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Genç oyuncu merdivenlerden düşerek öldü

Genç oyuncu merdivenlerden düşerek öldü
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Dünyaca ünlü Güney Koreli aktrist Park Soo Ryun, merdivenlerden düşerek yaşama veda etti.

Son dönemde yayınlanan “Snowdrop” isimli dizide yer alarak şöhrete kavuşan Güney Koreli oyuncu Park Soo Ryun, herkesi üzen bir kaza yaşayarak yaşama veda etti.

29 yaşındaki Ryun’un Güney Kore’nin en büyük adası Jeju Adası’ndaki bir konutta merdivenlerden düştüğü için öldüğü aktarıldı.

Ryun’un Jeju Adası’nda çalışmak için bulunduğu belirtildi. Kaza sonrasında hastaneye kaldırılan genç kadının müdahalelere rağmen beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.

Güney Kore medyasında yer alan haberlerde Ryun’un ailesinin genç şarkıcının organlarını bağışlama kararı aldığı belirtildi. Ebeveynleri tarafından yapılan açıklamada, “Annesi ve babası olarak kalbinin başka birinde olması ve attığını bilmek bizim acımızı hafifletecektir” denildi.

 Ryun’un Snowdrop’taki rol arkadaşı Kim Mi-soo da geçen yıl bilinmeyen bir sebeple 29 yaşında yaşama veda etmişti.

Etiketler Koreli aktrist Park Soo Ryun koreli
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