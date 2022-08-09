Gonca Vuslateri isyan etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu
Cihangir'de görüntülenen oyuncu Gonca Vuslateri düğün kıyafetinin uzun süre konuşulmasına sitem etti.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir nikahta iddialı tarzıyla dikkat çeken oyuncu Gonca Vuslateri Cihangir'de ailesiyle görüntülendi. Snob Magazin'de yer alan habere göre; ailesiyle vakit geçiren Gonca Vuslateri, yanına gelen müzisyenlere 300 TL bahşiş verdi.
Muhabirlerle konuşan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda yakın dostunun nikahında giydiği göğüs dekolteli kıyafeti yorumlara dair de açıklama yaptı.
GONCA VUSLATERİ'DEN SİLİKON İTİRAFI!
Vuslateri açıklamasında "Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu. İnşallah insanlara moral olmuşumdur" dedi.
Güzel oyuncu, göğüslerine şimdilik silikon yaptırmadığını ancak ileride yaptırabileceğini de konuşmasında dile getirdi.
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