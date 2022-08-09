Gonca Vuslateri isyan etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu

Dolar, altın ve kripto paralar için dikkat çeken tahminler

Tebrikler Türkiye! Gizli cennetimizi el birliğiyle böyle katlettik!

Türk tiyatro efsanesinden şoke eden sözler: ''Para için fuhuş yüzüğü takmadım''

Erdoğan cemevinde en çok merak eden soruyu yanıtsız bıraktı