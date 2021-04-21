Gülben Ergen , son dönemde hızla değerlenen kripto para dünyası ile ilgili olarak "Sormayın iyi gitmiyor. Tepetaklak olduk" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Kripto para dünyasına girdiğini söyleyen Ergen, Bitcoin ve Ethereum'un düşüş yaşamasının hatırlatılması üzerine samimi bir açıklama yaptı. Ergen açıklamasında "Sormayın iyi gitmiyor. Tepetaklak olduk" dedi. Çocuklarını sosyal medyadan uzak tutmaya çalıştığını söyleyen Gülben Ergen "Gizli gizli Tik Tok'a giriyorlar" dedi.