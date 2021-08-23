Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu eşiyle poz verdi

'Güldür Güldür'deki performansıyla adından söz ettiren Onur Buldu, eşiyle verdiği pozu sosyal medyada paylaştı.

Bilal karakteri ile Güldür Güldür programında öne çıkan Onur Buldu'nun eşi de merak ediliyor. Gözlerden uzak bir evlilik yapan Onur Buldu zaman zaman öğretmen eşiyle paylaşım yapıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Onur Buldu eşi Duygu Koz'la birlikte aşk pozunu paylaşarak dikkat çekti.

Onur Buldu ve eşi Duygu Koz'un paylaşımına yorum rol arkadaşı Uğur Bilgin'den geldi. Uğur Bilgin, çiftin fotoğrafına ''tablo mübarek'' yorumunu yaptı.

Onur Buldu'nun eşiyle pozuna beğeni yağdı.