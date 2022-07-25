Hadise'den evliliğinin 3'üncü ayında sürpriz karar

Geçtiğimiz Nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenen şarkıcı Hadise, TikTok ve Twitter hesaplarında soyadını 'Dinçerler' olarak güncelledi.

Şarkıcı Hadise, geçtiğimiz Nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda dünyaevine girmişti. Evliliği hakkında konuşmayan Hadise, 3 ay sonra sosyal medya hesaplarında soyadını değiştirdi. 36 yaşındaki Hadise, soyadını 'Dinçerler' olarak güncelledi. TikTok ve Twitter hesaplarını değiştiren Hadise, 13,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'da bir güncelleme yapmadı. Geçtiğimiz haftalarda Etiler'de objektiflere yansıyan ünlü şarkıcıya, eşi Mehmet Dinçerler’in konserlerindeki kıyafetlerine karıştığı yönündeki iddialar sorulmuştu. Ancak ünlü isim, sessiz kalmayı tercih etmişti.