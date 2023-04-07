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  3. Hakan Ural ağzından kaçırdı, Acun Ilıcalı'nın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Hakan Ural ağzından kaçırdı, Acun Ilıcalı'nın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

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Ünlü televizyonca Acun Ilıcalı'nın depremzede çocuklar için düzenlenen bir etkinlikte taktığı saat tartışılmaya devam ederken Hakan Ural, Ilıcalı'nın koluna taktığı saatin fiyatını ağzından kaçırdı.

Afetzede çocuklara moral vermek için, Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu tarafından organize edilen "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!" filminin ilk gösterimi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 kent arasında yer alan Osmaniye'de gerçekleştirildi.

Etkinliğe sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile katılan Acun Ilıcalı Hatay'da bulunan Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kenti'ni ziyaret ederek filmin çocuklar için yapılan özel gösterimine katıldı. 

"Neler Oluyor Hayatta" programını Nur Tuğba Algül ile birlikte yapan sunucusu Hakan Ural, Acun Ilıcalı'yla ilgili haberi izlerken saatine takıldı.

Partneri Nur Tuğba Acun Ilıcalı'nın çocuklarla zaman geçirmesinin çok güzel olduğunu söylerken Hakan Ural da "Kolundaki saat 120 bin Euro... Konuşmuyorum" dedi. Kısa süreli duraksayan Nur Tuğba da "Allah... Tamam, geçiyorum" diyerek konuyu değiştirdi.

Etiketler acun ılıcalı'nın saati depremzede çocuklar saat saatin fiyatı hakan ural
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