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  3. Hakan Ural canlı yayında fena faka bastı!

Hakan Ural canlı yayında fena faka bastı!

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Her sabah Kanal D ekranlarında canlı yayında gündemi yorumlayan Hakan Ural bu sefer canlı yayında fena pot kırdı. Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi için "Onu bir kişiye vermezler, yalandan çeyreğe bölerler" diyen Hakan Ural, Kanal D ekranlarında olduğunu hatırlayınca çark etti.

Kanal D’de yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında yorumculuk yapan Hakan Ural, programdaki sözleri nedeniyle gündemde. Ural, Milli Piyango’nun yılbaşı ikramiyesi olan 200 milyon TL hakkında konuşurken “Onu bir kişiye vermezler, yalandan çeyreğe bölerler” dedi. Ardından rejiden Hakan Ural’a “Demirören’den sonra sistem çok değişti” açıklaması geldi.

Rejinin sözlerinin ardından Ural, “10 tane almak lazım, alalım. Her şeyi de sorgulamayalım” diye konuştu.

Etiketler hakan ural milli piyango kanal d demirören
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