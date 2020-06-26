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  3. 26 Haziran 2020 14:09

Hande Ataizi: ''Bizde yumuşak konuşulmaz''

Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu önceki gün Etiler’de görüntülendi. Gergin olduğu gözlenen Hande Ataizi gazetecilerin sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Hande Ataizi: ''Bizde yumuşak konuşulmaz''
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Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu yaptıkları bir iş toplantısında tartıştılar. Hande Ataizi “Bir terslik mi var?” sorusunu şöyle cevapladı:  Arkadaşlar Akdenizliyiz. Bizde öyle yumuşak konuşmalar olmaz. Tutkulu ve heyecanlıyız ne de olsa. Yeni ve yaratıcı fikirler yüksek sesle ortaya çıkar."

Hande Ataizi (46) oğlu Leon’un babası Benjamin Harvey’den Mayıs 2018’de boşanmış, 1.5 yıllık yalnızlığına geçen yaz spor hocası Dinç Aydoğdu (26) ile nokta koymuştu. Sevgilisinin evlilik teklifine de ‘Evet’ yanıtını vermişti.


 
 

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