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Hande Sarıoğlu bu sefer de kalça dansıyla gündemde

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Sosyal medyada yaptığı cüretkâr paylaşımlarla beğeni rekoru kırmayı başaran güzel spiker Hande Sarıoğlu bu sefer de deri taytıyla yaptığı kalça dansıyla gündem oldu.

Güzel spiker Hande Sarıoğlu her paylaşımıyla olay oluyor. Geçtiğimiz günlerde "Ben yine ateş ediyorum, çelik yeleklerinizi giyin" diyen Hande Sarıoğlu'nun taytlı tarzı çok beğenilmişti.

"Deri taytı geçen davette giydim çok sevildi. Herkes Catwoman olmuşsun dedi" diyen Sarıoğlu derbiye giderken de deri tayt tercih etti.

Deri taytıyla araba önünde kalça dansı yapan Sarıoğlu sosyal medyayı salladı. Hande Sarıoğlu'nu görenler "Dansın kraliçesi", "Dans gibi dans","Kim Kardashian yanına yaklaşamaz" yorumları yaptı.

 

 

 

Etiketler Hande Sarıoğlu deri tayt dans video
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