Hande Sarıoğlu'ndan çok konuşulacak Mert Hakan Yandaş taklidi!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Mert Hakan Yandaş ile Marcao arasında yaşananlar spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun da diline düştü.

Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Marcao arasında yaşananlar damga vurdu. Marcao ile ikili mücadele sonrası üst üste taklalar atan Mert Hakan sosyal medyanın diline bir düştü pir düştü.

Spor spikeri olan ve Youtube'da da spor programı yapan, her paylaşımıyla gündeme gelen Hande Sarıoğlu'da Mert Hakan'ı pas geçmedi.



Program çekimleri öncesi yol üstünde çimenlere giden Hande Sarıoğlu Mert Hakan'ın taklidini yaptı. Çimenlerde üst üste takla atan Sarıoğlu takladan sonra bacaklarındaki yaraları da gösterdi.