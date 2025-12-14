  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlü şarkıcıdan Güllü ile ilgili skandal ifadeler: ''Lezbiyen ilişkileri var''

Hilal Cebeci'den Güllü için skandal ifadeler

Hilal Cebeci'den Güllü için skandal ifadeler
Güncelleme:

Arabeskin kraliçesi Güllü’nün Yalova’daki evinin camından düşerek şüpheli bir şekilde ölmesinin ardından kızı annesini camdan aşağı itmekle suçlanarak tutuklanırken Hilal Cebeci'den Güllü hakkında skandal bir iddia geldi...

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Annesini öldürmekle suçlanan Gülter gündemdeyken bir döneme cesur pozlarıyla damga vuran Hilal Cebeci'den tepki çeken bir Güllü yorumu geldi.

Hilal Cebeci bir paylaşım yaparak "Düşünün bir anneniz var; alkolik, zaman zaman geçinemiyor, agresif içince agresifleşiyor. Lezbiyen ilişkileri var. Bir de normal de değil. Bu kızına o... diyorsun şimdi sonra bu çocuğun normal olmasını bekliyorsunuz. Olmaz. Çocuğu doğurmaya karar verdiğin anda alkolden, garip ilişkilerden uzak olacaksın" dedi.

Cebeci'nin bu ifadeleri çok tepki çekti. Tepkilerden sonra ise Hilal Cebeci isyan etti ve şunları söyledi:

"Ben kimseyi korumuyorum Tuğyan'ı korumuyorum. Bakamayacağınız, eğitemeyeceğiniz, ilgilenemeyeceğiniz, döveceğiniz çocukları yapmayın. Bir çocuğu döverseniz sonucu budur. Bir söyleneni anlayın ya! Dinlediğinizi anlayın ya!"

text-ad
Etiketler güllü güllü'nün ölümü hilal cebeci lezbiyen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Evrim Akın hakkındaki iddiaları olay olan Asena Keskinci'nin bu cesur sahneleri tepki çekti Evrim Akın hakkındaki iddiaları olay olan Asena Keskinci'nin bu cesur sahneleri tepki çekti Üniversitede kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Üniversitede kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Asgari ücret tespit komisyonuna katılmayan Türk-İş'in istediği zam belli oldu Asgari ücret tespit komisyonuna katılmayan Türk-İş'in istediği zam belli oldu Türkiye'deki binlerce Suriyeli ''kaçak'' oluyor: Artık tek çareleri Türkiye'yi terk etmek! Türkiye'deki binlerce Suriyeli ''kaçak'' oluyor: Artık tek çareleri Türkiye'yi terk etmek! Google'daki bu arama ilgi çekti: Herkes Google'a girip tekrar tekrar deniyor! Google'daki bu arama ilgi çekti: Herkes Google'a girip tekrar tekrar deniyor! Ünlü profesörden büyük ve yıkıcı deprem için korkutan uyarı: ''Deprem öne çekildi!'' Ünlü profesörden büyük ve yıkıcı deprem için korkutan uyarı: ''Deprem öne çekildi!'' İstanbul Erkek Lisesi'ndeki taciz ve darp skandalında bir isim daha görevden alındı! İstanbul Erkek Lisesi'ndeki taciz ve darp skandalında bir isim daha görevden alındı! Dünyanın en ünlü plajında kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Dünyanın en ünlü plajında kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Ava giden 4 arkadaşın yolculuğu faciayla bitti! Ava giden 4 arkadaşın yolculuğu faciayla bitti! Bu mezarlığa akın var... Herkes buraya gömülmek isteyince ortalık karıştı! Bu mezarlığa akın var... Herkes buraya gömülmek isteyince ortalık karıştı!
Son günlerin en çok tartışılan ismi güzel spiker Ela Rümeysa Cebeci'ni estetiksiz hali olay oldu Son günlerin en çok tartışılan ismi güzel spiker Ela Rümeysa Cebeci'ni estetiksiz hali olay oldu Türkiye'nin bembeyaz cenneti geçen yılın karıyla misafirlerini ağırlamaya başladı! Türkiye'nin bembeyaz cenneti geçen yılın karıyla misafirlerini ağırlamaya başladı! Türkiye'nin aklınıza gelebilecek heryerde kullanılan mor altınında bir ilk! Türkiye'nin aklınıza gelebilecek heryerde kullanılan mor altınında bir ilk! Dev fabrikada büyük yangın! Dumanlar ve alevler gökyüzünü sardı Dev fabrikada büyük yangın! Dumanlar ve alevler gökyüzünü sardı Ünlü sanatçıdan hakkındaki iddia sonrası jet hamle: Soluğu savcılıkta aldı! Ünlü sanatçıdan hakkındaki iddia sonrası jet hamle: Soluğu savcılıkta aldı! Ekranların sevilen dizisinde olaylı ayrılık... Güzel oyuncunun imalı vedası olay oldu! Ekranların sevilen dizisinde olaylı ayrılık... Güzel oyuncunun imalı vedası olay oldu! Türkiye'nin ''Yıldızları'' burada yaşıyor: Hepsi bir Yıldız! Türkiye'nin ''Yıldızları'' burada yaşıyor: Hepsi bir Yıldız! Muslera 2 penaltı birden kurtardı, Estudiantes şampiyon oldu! Muslera 2 penaltı birden kurtardı, Estudiantes şampiyon oldu! 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde son günler; kura tarihi belli oldu! 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde son günler; kura tarihi belli oldu!