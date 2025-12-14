Hilal Cebeci'den Güllü için skandal ifadeler

Arabeskin kraliçesi Güllü’nün Yalova’daki evinin camından düşerek şüpheli bir şekilde ölmesinin ardından kızı annesini camdan aşağı itmekle suçlanarak tutuklanırken Hilal Cebeci'den Güllü hakkında skandal bir iddia geldi...

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Annesini öldürmekle suçlanan Gülter gündemdeyken bir döneme cesur pozlarıyla damga vuran Hilal Cebeci'den tepki çeken bir Güllü yorumu geldi.

Hilal Cebeci bir paylaşım yaparak "Düşünün bir anneniz var; alkolik, zaman zaman geçinemiyor, agresif içince agresifleşiyor. Lezbiyen ilişkileri var. Bir de normal de değil. Bu kızına o... diyorsun şimdi sonra bu çocuğun normal olmasını bekliyorsunuz. Olmaz. Çocuğu doğurmaya karar verdiğin anda alkolden, garip ilişkilerden uzak olacaksın" dedi.

Cebeci'nin bu ifadeleri çok tepki çekti. Tepkilerden sonra ise Hilal Cebeci isyan etti ve şunları söyledi:

"Ben kimseyi korumuyorum Tuğyan'ı korumuyorum. Bakamayacağınız, eğitemeyeceğiniz, ilgilenemeyeceğiniz, döveceğiniz çocukları yapmayın. Bir çocuğu döverseniz sonucu budur. Bir söyleneni anlayın ya! Dinlediğinizi anlayın ya!"