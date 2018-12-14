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  3. 14 Aralık 2018 12:10

Hz. İsa'nın yer aldığı tabloya Nusret montajı ortalığı karıştırdı

Al Wakeel News web sitesini yöneten Muhammed el-Wakeel, Nusret'i İsa'nın 'Son Akşam Yemeği' tablosuna photoshoplayınca tutukladı.

Hz. İsa'nın yer aldığı tabloya Nusret montajı ortalığı karıştırdı
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Al Wakeel News web sitesini yöneten Muhammed el-Wakeel, Tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapında bir üne kavuşan ve restoranlarında ağırladığı tanınmış isimlerle sık sık gündeme gelen Nusret Gökçe'yi, İsa'nın 'Son Akşam Yemeği' tablosuna photoshoplayınca başı fena halde belaya girdi.

Ünlü gazetecinin Ürdün'de tutuklandığı öğrenildi. Adli bir kaynak, gazetecinin Çarşamba günü kefaletle serbest bırakıldığını, ancak "saldırgan" bir imajın yayınlanmasıyla ilgili olası hapis cezalarıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Muhammed el-Wakeel, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasını gerektiren mezhep çatışmasını kışkırtmakla suçlanıyorlar.

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