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İbo Show'un final bölümünde sürpriz konuk

İbo Show'un final bölümünde sürpriz konuk

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'un final bölümü konukları belli oldu.

Star TV ekranlarının sevilen eğlence programı İbo Show, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla bu hafta bomba bir bölümle final yapmaya hazırlanıyor.

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan İbo Show, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen ve Özgür Alter'i konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanıyor. İbrahim Tatlıses'e kırgın olan ve programa gitmeyeceğini daha önce söyleyen Mahmut Tuncer konuklar arasında yer alıyor.

AYDEMİR AKBAŞ DA KONUKLAR ARASINDA
Öte yandan İbrahim Tatlıses'in yakın arkadaşı ünlü oyuncu Aydemir Akbaş da programa katılarak keyif dolu anlar yaşatacak. İbo Show, 5 Haziran Cumartesi saat 20.00'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

Etiketler ibo show ibrahim tatlıses mahmut tuncer
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