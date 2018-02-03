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  3. 03 Şubat 2018 12:54

İbrahim Tatlıses'den Reza Zarrab açıklaması: ''Evladım gibi severim''

İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş'le ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulunarak, "Reza’yı çok severim, hem de evladım gibi. Reza’nın hanımı kardeşimizdir. Onun sevdiği insana saygı duyarız." dedi.

İbrahim Tatlıses'den Reza Zarrab açıklaması: ''Evladım gibi severim''
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Posta’nın haberine göre, bundan 7 yıl önce silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses, “Zirvedeyken herkes yanımdaydı ama o zaman peşimde fır fır dönenlerin çoğu şimdi fırıldak olmuş, yoklar. Merakım şu; yedi yıldır piyasada yokum diye mi bunlar? İnsan bir düşmeye görsün” dedi.

‘YİNE ŞARKI SÖYLEYECEĞİM’

Sesinin bir süreliğine gittiğini söyleyen Tatlıses, “Şimdi ufak tefek birkaç işim var. Onları halledeyim yine şarkılarımı, türkülerimi söyleyeceğim. Ben yine aynı İbrahim Tatlıses'im, sevenlerim üzülmesin. Yine olacak, illa olacak. Kimse sevinmesin, böbürlenmesin. Ya olacak, ya olacak” açıklamasını yaptı.

Uğradığı saldırıyla ilgili de konuşan Tatlıses, şu açıklamayı yaptı: “Cenabı Hak ya onlara bir ceza verdi ya da bana. İkimizden biri cezalıyız. Allah'ın dışında kim yapabilir böyle bir şey? İbrahim Tatlıses'e kim pusu kurabildi bu zamana kadar? Hiçbir kulun gücü yeter mi? Beni basamak yapmak istediler. ‘İstanbul'a geldik, isim yapalım, bu kiminle olur İbrahim Tatlıses'le olur…’ Yani beni vurarak üzerimden reklam yapmak istediler. Daha öncesinde de bir takım olaylar yaşanmıştı. Bu işe sebep olanlar Adana'da öldü mesela. Hasan Bora menajerimdi. Ne oğlunu tanıdı ne de karısını, yatakta öldü. İçtiğimiz su ayrı gitmezdi, aynı yatakta bile yattık. Ama artık bu saldırı olayını kapayalım. Geldi geçti, deldi de geçti!”

Tatlıses, Şarkı söylemeyi ve İbo Show’u özlediğini ifade ederek, “İbo Show'a çıkıp oturacağım, sanatçılar gelecek sohbet muhabbet edeceğiz. Onlar söyleyecek, arada bir şarkı da ben patlatacağım. İbo Show'u çekmek istiyorum. İnsanlar, ‘Karşımıza otur, yeter’ diyor. Gölgem yetiyor onlara” dedi.

 

 

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reza zarrab , ibrahim tatlıses , ebru gündeş
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