İki kız çocuğu BTS'yi görmek için evden kaçtı

Pakistan'da kaybolan iki kız çocuğunun dünyaca ünlü K-Pop grubu BTS'le tanışmak için evden kaçtığı ortaya çıktı.

Şarkıları, ödülleri ve yaşantılarıyla gündemden düşmeyen ünlü K-pop grubu BTS, dünya çapında hayranlarından büyük ilgi görüyor.

EVDEN KAÇTILAR

Geçen hafta Pakistan'da kaybolan iki kız çocuğunun Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook'tan oluşan BTS grubunu yakından görmek için evden kaçtığı ortaya çıktı.

GÜNLÜĞÜ BULDULAR

CNN’in haberine göre 13 ve 14 yaşlarında olduğu bilinen kız çocukları, geçtiğimiz cumartesi günü Pakistan'ın Karaçi kentinde kaybolmuştu.

Yetkililer kız çocuklarının evini ararken bir günlükle karşılaştı ve kızların Güney Koreli pop müzik grubuyla tanışmak için yola çıktığını öğrendi.

Bölgenin kıdemli polis memuru Abraiz Ali Abbasi, yaptığı açıklamada “Günlükte tren saatleri yazıyordu ve kaçmayı planladıkları başka bir arkadaşlarından bahsediliyordu. O arkadaşlarıyla da görüştük” dedi.

Güney Kore'ye gitmeye çalışan çocukların evden 1200 kilometre uzaktaki Lahor kentindeki polis merkezinde bulunduğu bildirildi.

ASKERE GİTTİ

Dünyada milyonlarca hayranı bulunan Güney Koreli BTS grubunun 30 yaşındaki üyesi Kim Seok-Jin askere gitmesiyle gündeme gelmişti.

Bir süredir askere gidip gitmeyeceği tartışma konusu olan Jin, bugün itibarıyla zorunlu askerlik görevine başladı.

Saçlarını da kestiren Jin, yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Kim Seok-Jin, yeni görünümü için, "Beklediğimden daha şirin görünüyor" dedi.

Güney Kore'de fiziksel açıdan sağlıklı 18-28 yaş arası tüm erkeklerin 2 yıl zorunlu askerlik görevini yerine getirmesi gerekiyor.

Sporcular, atletler ve klasik müzik alanında çalışan müzisyenlere, ülkeye halihazırda katkıda bulundukları için imtiyaz tanınabiliyor. Pop müzisyenleri ise bu kategoride yer almıyor.

Güney Kore, 2020'de BTS gibi dünya çapında tanınan K-pop sanatçılarının zorunlu askerlik hizmetlerini 30 yaşına kadar ertelemelerine izin veren bir tasarıyı meclisten geçirmişti.