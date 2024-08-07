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IŞİD'ten Taylor Swift konserine terör saldırısı girişimi

IŞİD'ten Taylor Swift konserine terör saldırısı girişimi
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Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek Taylor Swift konserine saldırı planladığı tespit edilen 2 eli kanlı bölücü terör örgütü IŞİD mensubu terörist Avusturya polisi tarafından yakalandı.

New York Post‘un Avusturya’da yayın yapan Kronen Zeitung’a dayandırdığı haberine göre Viyana yakınında ailesiyle yaşayan 19 yaşındaki bir genç ve diğer IŞİD şüphelisi bugün gözaltına alındı. Polis, yaptığı ev baskınlarında bulduğu çeşitli kimyasal maddelere el koydu.

 İkilinin Swift’in Viyana’daki Ernst Happel Stadyumu’nda perşembeden cumartesiye kadar sürecek konserlerine saldırı planladığı iddia ediliyor.

Avusturya Emniyet Genel Müdürü Franz Ruf “Şüpheli fail Taylor Swift konserlerine odaklanmıştı. Hazırlık eylemleri tespit edildi” dedi.

Kronen Zeitung’un haberinde “Somut bir tehdit önlendi” diyen yetkili, henüz konserlerin tamamen güvenli olduğunu ilan etmediklerini ve diğer suç ortaklarını soruşturmaya devam ettiklerini bildirdi.
19 yaşındaki şüphelinin Avusturya vatandaşı olduğu ve temmuzda İslami terör örgütüne bağlılık yemini ettiği belirtildi.

Şarkıcının perşembeden itibaren vereceği konserlerdeyse güvenlik önlemleri arttırıldı.

Etiketler Taylor Swift deaş IŞİD terör terör saldırısı terör saldırısı girişimi
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