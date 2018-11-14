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  3. 14 Kasım 2018 18:05

Işıl Reçber: ''Parayla ve kocayla mutlu olunmaz''

Sosyetik güzel Işıl Reçber, instagram'da estetikli olduğunu iddia eden takipçilerine böyle yanıt verdi.

Işıl Reçber: ''Parayla ve kocayla mutlu olunmaz''
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Sosyetik güzel Işıl Reçber, instagram’da estetikli olduğunu iddia eden takipçilerine tepki gösterdi.

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, "estetikli olduğu' yönündeki iddialara yanıt verdi.

41 yaşındaki sosyetik güzel, "Ey kıskanç hemcinslerim! Bir kadın biraz hoşsa, ‘Her yeri yapma, saçı takma, boyu uzatma’ değil mi? Artık pes valla. Yazık, kalpleriniz ne hale gelmiş?" ifadelerini kullandı.

Işıl Reçber, "Bir kadın mutluysa güzel olur, aksi imkansız. Kendinizi sevmezseniz; para ve koca, sizi mutlu edemez, güzelleştiremez" açıklamasında bulundu.

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