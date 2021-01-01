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  3. 01 Ocak 2021 18:47

Işıl Reçber ve Rüştü Reçber'in kızı annesine benzerliği ile dikkat çekti

Eski milli kaleci Rüştü Reçber ile moda dünyasının yakından tanıdığı Işıl Reçber, yeni yılı çocukları ile birlikte karşıladı.

Işıl Reçber ve Rüştü Reçber'in kızı annesine benzerliği ile dikkat çekti
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Rüştü Reçber ve Işıl Reçber çiftinin 19 yaşındaki kızı Tuana Reçber, yıllar sonra ortaya çıktı.

Amerika Boston Üniversitesi'nde genetik biyoloji eğitimi alan Tuana Reçber, yeni yılı ailesiyle birlikte karşıladı.

ANNESİNİN BOYUNA YETİŞTİ

Tuana Reçber'in annesinin boyuna yetişmesi ve annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Reçber ailesinin bu kareleri sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Tuana Reçber süper mini elbisesi ve güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu.

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