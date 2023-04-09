Kaza geçirdiği öne sürülen Danla Bilic'ten ilk açıklama
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in trafik kazası geçirdiği iddia edildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bilic, iddialarını yalanladı.
Fenomen isim Danla Bilic'in geçtiğimiz günlerde lüks cipiyle trafik kazası geçirdiği iddiaları gündeme gelmişti. İstinye'de gerçekleştiği öne sürülen kazada Biliç'in yaralanmadığı, aracın hasar aldığı belirtildi.
Sosyal medya fenomeni, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda trafik kazası geçirdiği iddialarını yalanladı.
Trafik kazası geçirdiğine ilişkin haberlerin ekran görüntüsünü paylaşan Danla, ''Annemin kalbine mi indireceksiniz'' diyerek tepkisini dile getirdi.
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